مؤشر #السوق_السعودي يغلق منخفضًا عند مستوى 9178.96 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 157.94 نقطة ليقفل عند مستوى 9178.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 124 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 107 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, طباعة وتغليف, تهامه, الخزف السعودي, وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تشب, هرفي للأغذية, التعمير, أسمنت الشمالية, والدريس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 5.26%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، كيان السعودية, التصنيع, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 2.27 نقطة ليقفل عند مستوى 3574.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 154 صفقة.