شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تحدد أوقات عمل مركز الاتصال خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتقاعد، أوقات العمل لمركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء خلال شهر رمضان المبارك، الذي سيقدم خدماته طوال أيام الأسبوع.

وأوضحت الإدارة العامة للخدمات التأمينية في المؤسسة، أن أوقات العمل لمركز الاتصال الخاص بخدمة عملاء المؤسسة على الرقم المجاني (8001248889) ستكون خلال شهر رمضان من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء، وفي يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساء حتى الساعة السادسة مساء.

وبيّنت “التقاعد” أن تعديل ساعات العمل في مركز الاتصال جاء بما يتلاءم مع إستراتيجية المؤسسة 2022 لتقديم خدمات متميزة لعملاء المؤسسة ولضمان استمرارية الخدمة وتقديمها بالشكل اللائق بالعملاء الكرام خلال أيام الشهر الفضيل.

وأشارت المؤسسة إلى أهمية الاستفادة من الخدمات التي تقدمهابوابة التقاعد الالكترونية وتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية، الذي يتيح لعملاء المؤسسة إنجاز معاملاتهم ومتابعة طلباتهم بكل سهولة ويسر وعلى مدار الساعة.