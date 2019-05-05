شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع فيديو يكشف تلاعب المحال بـ «اللحوم المفرومة».. احذروها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر حسن كراني، من شراء اللحوم المفرومة من المحال، مستشهداً بمقطع فيديو لعامل وهو يخلط اللحم الجديد بالقديم. وقال كراني عبر “تويتر”: “تنبيه مهم جداً.. لا أحد يشتري لحم مفروم من المحلات”، ونشر مقطع فيديو يوثق ما يقوم به أحد العمال وهو يفرّغ اللحم القديم تمهيداً لخلطه مع الجديد، ثم يُعاد بيعه على أنه جديد وطازج. Advertisements واختتم تغريدته بقوله: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

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