شكرا لقرائتكم خبر عن اعتمر وأخبر والده شعوره باقتراب أجله.. مواطن ينفذ وصية ابنه في بيشة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفَّذ مواطن وصية ابنه في بناء مسجد عنه بعد وفاته، وذلك بعد 6 أشهر من وفاة الابن في حادث مروري، حيث افتتحه المصلون بأداء صلاة عصر الجمعة الماضي.

وقال المواطن عبدالله محمد بن مكني: إن ابنه عبدالعزيز طلب منه بناء مسجد عنه، بعد شعوره بدنُّو أجله بعد عودته من العمرة، مضيفاً أنه بعد يومين وقع حادث مروري لابنه توفي على إثره.

وأشار إلى أن أحد الوجهاء تبرع بالأرض لبناء المسجد عليها، فيما ساهم فاعلو الخير مالياً لإنشاء المسجد حتى اكتمل بناؤه في ضاحية الفلوجة بمركز ترج غرب بيشة.

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