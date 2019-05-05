انت الان تتابع بينهم رضيعة وأمها.. قتلى بغارات إسرائيلية على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غارات إسرائيلية - أرشيفية

أسفرت غارات مكثفة شنتها مقاتلات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، السبت، عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم رضيعة وأمها الحامل، وذلك في تصعيد إسرائيلي جديد، ردا على إطلاق صواريخ على مستوطنات محاذية للقطاع. وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة "قتلت الطفلة صبا محمود أبو عرار التي تبلغ من العمر سنة وشهرين وأصيبت أمها بجروح خطيرة وهي حامل، وأصيبت طفلتها الثانية بجروح متوسطة جراء الاستهداف الإسرائيلي لمنزلهم شرق غزة"، وفي وقت لاحق، قال مراسلنا إن والدة الطفلة توفت متأثرة بجراحها.

وذكر مصدر من عائلة الطفلة لفرانس برس بينما كان يرافقها إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة "كنا نتناول طعام الغداء حين تعرض المنزل للقصف من طائرة استطلاع إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل صبا فورا وإصابة أمها وشقيقتها الطفلة بجروح خطيرة، بحسب "سكاي نيوز عربية".وأضاف، وهو ابن عم والد الطفلة وجار العائلة "لا أعرف