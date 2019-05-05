صحف عربية: غزة تحت القصف وشقيق بوتفليقة خلف القضبان

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الصحف كشفت عن توقيف أجهزة الأمن شقيق بوتفليقة، المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، ومديرين سابقين للاستخبارات، في إطار تحقيق يتعلق بـ"التآمر" ضد الحراك الشعبي

تصدر القصف الإسرائيلي الذي تشهده مدينة غزة عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أبرزت الصحف تطورات الأوضاع في الجزائر واعتقال عدد من رموز النظام السابق بينهم شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الخليج" الإماراتية ذكرت أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، واصلت قصف مواقع المقاومة ومواقع مدنية في قطاع غزة. وأدى القصف، أمس، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد فلسطيني وأم حامل ورضيعتها وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأكدت الصحة، أن الشهيد يدعى عماد نصير (22 عاما) من سكان بلدة بيت حانون التي وقعت فيها معظم الإصابات، والأم تدعى فلسطين صالح أحمد أبو عرار (37 عاما) وهي حبلى، ورضيعتها صبا محمود أبو عرار. وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى مقتل إسرائيلي ليل السبت جراء سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة على مدينة عسقلان. وأوردت الشرطة

وأكدت الصحة، أن الشهيد يدعى عماد نصير (22 عاما) من سكان بلدة بيت حانون التي وقعت فيها معظم الإصابات، والأم تدعى فلسطين صالح أحمد أبو عرار (37 عاما) وهي حبلى، ورضيعتها صبا محمود أبو عرار.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى مقتل إسرائيلي ليل السبت جراء سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة على مدينة عسقلان.

وأوردت الشرطة أن الرجل توفي بعد نقله إلى المستشفى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها لدى سقوط الصاروخ.



وقالت متحدثة باسم مستشفى بارزيلاي في عسقلان إن الرجل يدعى موشيه أغادي وهو أب لأربعة أولاد في الـ58 من العمر كان خارج منزله حين سقط الصاروخ، وهو أول إسرائيلي يقضي في تبادل القصف الذي اندلع أمس.

وأفادت صحيفة "البيان" أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تشن غارات شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، مستهدفة المباني والورش والمحال التجارية.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن الجيش الإسرائيلي ذكر أن دباباته وطائراته نفذت هجمات ضد ما يربو على 120 هدفا. وفي شوارع غزة المزدحمة بالمتسوقين استعدادا لشهر رمضان هزت الانفجارات المدينة.

وبالانتقال إلى الجزائر كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أجهزة الأمن أوقفت سعيد بوتفليقة، المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، ومديرين سابقين للاستخبارات، في إطار تحقيق يتعلق بـ"التآمر" ضد الحراك الشعبي.

وذكرت تقارير أن مصالح الأمن الداخلي بدأت استجواب مدير المخابرات السابق اللواء بشير طرطاق، والمدير الأسبق للجهاز نفسه محمد مدين، الملقب بـ"الجنرال توفيق" على خلفية اتهامات بـ"التآمر على الحراك" المعادي للنظام، و"ضرب سمعة الجيش".

وأوضحت صحيفة "الحياة" أن سعيد بوتفليقة عمل مستشارا كبيرا في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات، وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.



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ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس للاستقالة في الثاني من أبريل الماضي، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين في النظام السابق.

وحول الأوضاع في السودان، نقلت "الشرق الأوسط" عن السياسي السوداني البارز الصادق المهدي وصفه دور الجيش في عزل الرئيس عمر البشير بأنه كان محوريا، مما يجعله شريكا مهما في عملية التغيير التي حدثت في البلاد.

وقال المهدي، الذي انتزع منه البشير السلطة المنتخبة بانقلاب الإنقاذ سنة 1989، في مقابلة مع "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرتها اليوم الأحد، إن ما قام به قادة الجيش "انحياز للشعب وليس انقلابا"، لأنهم رفضوا تنفيذ أوامر البشير بضرب المعتصمين. ووصف هذا بأنه "عمل حميد يشفع لهم، إذ إنهم كانوا جزءا من النظام"، مشيرا إلى أنهم أوقفوا مجزرة محققة.

وأوضح المهدي أن الانحياز للشعب أنجح الثورة، مبرزا أن "المجلس العسكري الذي أبعد البشير، وامتنع عن فض الاعتصام بالقوة، له الحق في المشاركة في الفترة الانتقالية".

وتحت عنوان "التغييرات السودانية تهدد بإضراب سياسي وعصيان مدني شامل" ، أشارت "الخليج" إلى أن قوى "إعلان الحرية والتغيير" دعت المتظاهرين للتمسك بسلاح السلمية الذي يعتبر أقوى الأسلحة التي زعزعت عرش الطغاة، مناشدة أهالي مدينة نيالا والمناطق المجاورة في دارفور للخروج للشوارع؛ لاستعادة اعتصامهم الباسل أمام مقر الفرقة 16 مشاة، وهددت بإضراب سياسي وعصيان مدني شامل، بينما تواجه البلاد أزمة وقود حادة قبل شهر رمضان، وأزمة سيولة متفاقمة بعد أقل من شهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، عقب احتجاجات أثارها رفع أسعار الخبز والوقود.

وحول العقوبات الأمريكية على إيران، ذكرت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "طهران لواشنطن: تخصيب اليورانيوم سيستمر"، أنه غداة تحرك أمريكي لتشديد القيود على البرنامج النووي الإيراني، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني، أمس، إن طهران ستواصل عملية التخصيب بموجب الاتفاق النووي وإنتاج المياه الثقيلة.

وتحركت واشنطن أول من أمس لإجبار طهران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطة "بوشهر"، وجدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إعفاءات تسمح للصين وبريطانيا بإعادة تصميم قلب مفاعل "أراك" وفق الاتفاق النووي بما يجعل من إنتاج البلوتونيوم أمرا صعبا.

وتأتي القيود على البرنامج النووي الإيراني بعد أسبوع من إنهاء إعفاءات منحتها واشنطن ثماني دول من عقوباتها على الصادرات النفطية الإيرانية.

وفي اليمن تناولت "الخليج" إحباط قوات الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، هجوم ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة تعز.

وحاولت الميليشيات التقدم تجاه مواقع الجيش، شمالي مدينة تعز، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على التراجع والفرار، من دون أن تحقق أي تقدم ميداني يذكر.

وتكبدت الميليشيات خلال تلك المواجهات، عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير مركبة قتالية تابعة لها.

وحققت قوات الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي، أمس، تقدما جديدا في مديرية الحشوة شرقي محافظة صعدة، بتحرير سلسلة جبال "سمر وثيبة" الاستراتيجية، شمالي البلاد.