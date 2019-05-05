7 قتلى و50 جريحا ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

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القصف الإسرائيلي على غزة - صورة أرشيفية

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، منذ صباح أمس السبت، إلى 7 قتلى و50 جريحا. وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية: "7 شهداء منهم سيدة وجنينها ورضيعة سقطوا، في حين أصيب 50 مواطنا بجراح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ صباح أمس السبت على قطاع غزة وحتى الآن". وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع قال إنها تابعة لحركتي المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.وذكر بيان عن غرفة العمليات المشتركة التي تضم عدد من الفصائل، أبرزها "حماس والجهاد الإسلامي":