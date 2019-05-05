انت الان تتابع إصابة فلسطينيين وتدمير عمارتين في قصف لجيش الاحتلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أصيب مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم، جراء تواصل القصف الإسرائيلى على جنوب وشمال قطاع غزة، كما دمرت طائرات الاحتلال عمارتين سكنيتين فى مدينة غزة. وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن مواطنا وصل مصابا إلى مستشفى ناصر فى محافظة خان يونس جنوب القطاع عقب استهداف مدفعية جيش الاحتلال بعدة قذائف المناطق الشرقية للمحافظة، كما أصيب مواطن آخر فى قصف استهدف مجموعة من المواطنين شمال القطاع، وتم نقله إلى المستشفى الإندونيسي. وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال شنت غارة على عمارة الخزندار فى حى الرمال بمدينة غزة، بعد استهدافها بطائرات الاستطلاع ما أدى الى تدميرها.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ عمارة اقطيفان المكونة من ستة طوابق قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة، فى حين لم ترد المصادر الطبية أنباء عن وقوع إصابات حتى اللحظة، وأكدت مصادر فلسطينية أن عمارة اقطيفان تضم مؤسسات تعمل في مجال المجتمع المدني، ومكتب إعلام الأسرى فى غزة ومكتبا صحفيا.وكان سبعة مواطنين