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بنك وربة يدشن فرعه في مطار الكويت الدولي "مبنى الركاب الجديد T4"

افتتح بنك وربة يوم الأحد الموافق 5 مايو أول أفرعه لعام 2019، وللمرة الأولى في مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب T4) ليصل بذلك إجمالي عدد أفرعه إلى 13 فرعاً منتشراً في مناطق حيوية عبر مناطق دولة الكويت، حيث سوف يعمل على مدار الساعة على توفير الدعم والمساعدة للعملاء المغادرين وغير العملاء أيضا، عبر توفير كافة الخدمات المصرفية الكفيلة بتقديم قيمة مضافة لهم.

وقد تم افتتاح الفرع الجديد وسط حضور رفيع المستوى تضمن من قبل بنك وربة السادة: عبد الوهاب عبد الله الحوطي، رئيس مجلس الإدارة وشاهين حمد الغانم، الرئيس التنفيذي، ومثلت دائرة الطيران المدني بحضور السيد يوسف الفوزان، المدير العام والسيد يوسف عبدالحميد الجاسم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والرئيس التنفيذي لشركة Inchean Korea International Airport السيد كوانغ سو لي إضافة الى حشد من مسؤولي الطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية.

الى ذلك، فان فرع بنك وربة الجديد الواقع في مبنى المغادرة بمطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T4 )، قد صمم ليقدم خدمات مصرفية للعملاء المسافرين أو غير المسافرين طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة؛ وبالإضافة الى الخدمات المصرفية، يقدم الفرع ايضا خدمة تحويل العملات المتعددة، بخمسة عملات وهي: الدينار الكويتي، الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني ، الدرهم الإماراتي، والريال السعودي.

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وحول الفرع الجديد، تحدث السيد عبدالوهاب عبدالله الحوطي رئيس مجلس الإدارة بنك وربة قائلا: "يعزز افتتاح الفرع الجديد في مطار الكويت الدولي (T4 ) رؤية بنك وربة الرامية الى التوسع المدروس وتعزيز تواجده في قطاع الصيرفة الاسلامية من خلال الانتقاء الاستراتيجي للمواقع التي تتواجد بها أفرع البنك، بما يسهّل على العملاء إجراء واستكمال معاملاتهم البنكية بكل يسر وسهولة وعلى مدار الساعة".

وأضاف: "إن زيادة عدد أفرع بنك وربة، يأتي تجاوباً مع النمو المتصاعد الذي تشهده قاعدة عملائنا، مما يضاعف مسؤوليتنا بأن نحرص على أن نقدّم لهم أفضل الخدمات والحلول المصرفية التي تتلاءم مع تطلعاتهم واحتياجاتهم على اختلافها"

هذا وقد تم رفد فرع بنك وربة في مطار الكويت الدولي (T4) بكافة التجهيزات اللازمة سواء من معدات وفريق مهني ذي كفاءة عالية، يعمل على تقديم جميع خدمات البنك ومنتجاته وحلوله المصرفية المتنوعة وفق معايير المرونة والسرعة، لكل عملائه على اختلاف شرائحهم ومتطلباتهم، وتتضمن هذه الخدمات: فتح حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات التمويل الشخصي والتحويلات، كما يخصّ البنك عملاءه من السيدات بقسم خاص لهن داخل الفرع بما يحقق مزيداً من الخصوصية للعميلات أثناء أداء معاملاتهم البنكية.