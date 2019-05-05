الان تتابع الطفل عادل .. رفض أهله العودة للوطن حتى يتم حفظ القرآن بالمملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي:
في حلقات القرآن الكريم منظر يسر الناظرين وقصص تثلج الصدور ويقف المشاهد لها إكباراً وإعجاباً ، وهنا قصة أسرة أبت أن تعود إلى وطنها إلا وبصحبتهم ابن يحفظ كتاب الله ليلبسهما تاج الوقار في الآخرة ويسعدا به في الدنيا.
قصة الطفل عادل عبدالرشيد – 12 عاماً – الطالب بمجمع الشعيبي الصباحي لغير الناطقين بالعربية التابع لجمعية خيركم بجدة يرويها معلمه الأستاذ نعيم الله شاه فيقول: “عادل هو أسرع طالب حفظ القرآن بمجمع الشعيبي المسائي التابع لجمعية خيركم بجدة ، حيث أتم الحفظ في عام ونصف ، والسبب هو توفيق الله ثم حرص والديه ، حيث كان من المقرر أن يعودوا الى وطنهم الهند قبل عام ، ولكن تم التأجيل عام آخر لحرصهما على ان يتم حفظ القرآن كاملا في أرض الحرمين ويتعلم أحكام التلاوة والتجويد”.
وتوج الطفل عادل صاحب الصوت الشجي الأسبوع الماضي بجائزة المركز الأول في مسابقة المزامير بالمجمعات القرآنية الصباحية ، في حين حصل على لقب أجمل صوت على مستوى حلقات جمعية خيركم بمحافظة جدة.
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