صور| أشهر الطقوس العربية لاستقبال شهر رمضان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تستعد جميع الدول العربية والإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك في أبهى صورة ممكنة، لكن أهم ما يميز تلك الدول العادات والتقاليد الجميلة الخاصة بكل دولة في هذا الشهر الكريم.

مصر

ففي مصر تتشابك زينة رمضان بنوافذ البيوت مع بعضها البعض، وكأنها بيت واحد، كما تتميز بروحانيات خاصة بحلول الشهر الفضيل، فتشهد المنازل روح بيت العيلة بزيارة الأقارب والأهل بعضهم لبعض وتبادل العزومات بينهما على الإفطار والسحور.

السعودية

وتستعد السعودية لشهر الصوم قبل قدومه بفترة طويلة، وتعد بمثابة مهرجان رمضاني، إذ يقوم الصائمون بشراء كميات كبيرة من الرطب وتخزينها في الثلاجات تمهيداً لحلول الشهر الكريم، وقبل رمضان بشهر تقريباً يظهر المذيع على شاشات التلفزيون ليعلن بيان المجلس الأعلى بانقطاع البث لدخول شهر الغفران والعتق من النيران.

فلسطين

لليالي الشهر الكريم في الأرض المحتلة طعمها الخاص للتواصل مع العادات المتوارثة بين الأجيال، ومن تلك العادات التي تقدم في ليالي رمضان المبارك تشكيل فرقة جوالة تعرف بـ الحوّاية، أو المدّاحة التي تجوب الأحياء والأزقة بعد تناول الفطور. ويقف أفرادها في زاوية مظلمة من دهاليز أحد البيوت ويشرعون منشدين بصوت واحد الأناشيد الرمضانية.

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الأردن

كما ينفرد شهر رمضان في الأردن بتلك الخيام التي ينصبها الأهالي في الأحياء الشعبية لاستخدامها في الجلسات الرمضانية ويشهد السوق الأردني حركة شراء واسعة لتأمين احتياجات الناس، ويتم تبادل الأطعمة بين الجيران، علاوة على تبادل الزيارات بين الأهل والأقارب وتفطيرهم في البيوت.

الجزائر

تقوم العائلات الجزائرية بإجراء التحضيرات كافة للشهر الكريم قبل حلوله بشهور من خلال إعادة طلاء المنازل، أو تطهير كل صغيرة وكبيرة فيها، كما يختص الشعب الجزائري بعادات متعددة ومتنوعة التي تحكمها المناطق، فتلقى الحمامات إقبالاً كبيراً من العائلات في الأيام الأخيرة من شهر شعبان للتطهّر واستقبال رمضان للصيام والقيام بالشعائر الدينية.

العراق

أما في العراق يبدأ رمضان قبل قدومه بأيام عديدة، فتكون الحركة غير اعتيادية في الأسواق والمحلات، لتدل على مجيئه الكريم. حيث يشتري المسلمون مستلزمات رمضان قبيل حلوله بعشرين يوماً، وتوضع الزينة والإنارة الضوئية على محلات الملابس والحلويات.



لبنان

وفي لبنان تضج الطرقات بالناس وخاصة ساعة الإفطار، ويتم تركيب الزينة في الطرقات وكأنها عروس, كما تزدحم الجوامع بالمصلين لإقامة صلاة التراويح.