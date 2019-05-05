دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Mate 30 Pro يأتي برقاقة Kirin 985 مع شاحن بقدرة 55W ظهر على التقنية بلا حدود.

انطلقت مؤخراً أول التسريبات المصورة التي تستعرض تصميم ومواصفات هاتف Mate 30 Pro القادم من هواوي، حيث تقدم العملاق الصيني هذا الإصدار مع رقاقة معالج Kirin 985 وشاحن بقدرة 55W.

بدأت اللمحات الأولى لتصميم مواصفات هاتف هواوي المميز Mate 30 Pro في الإنتشار على شبكة الإنترنت، حيث من المقرر أن تقدم العملاق الصيني هذا الإصدار مع شاشة AMOLED مميزة بحجم 6.71 إنش، كما يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

كما تقدم هواوي هاتف Mate 30 Pro برقاقة معالج Kirin 985 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، أيضاً يضم رقاقة مودم Balong 5000 5G، إلا أن التسريبات تؤكد على نموذج أخر من هاتف Mate 30 Pro يدعم شبكات 4G.

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ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار كاميرة خلفية مميزة بإعدادات رباعية، حيث يأتي مستشعر 3D ToF مع مستشعر telephoto وأخر مميز بعدسات ذات زوايا واسعة، إلا أن التسريبات لم تؤكد على ميزة التكبير مع تقنية periscope.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4200 mAh مع شاحن 55W بتقنية الشحن السريع، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 10W، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Mate 30 Pro خلال شهر أكتوبر من هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Mate 30 Pro يأتي برقاقة Kirin 985 مع شاحن بقدرة 55W ظهر على التقنية بلا حدود.