شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس وزراء ليبيا الأسبق: بعثة الأمم المتحدة تعانى من التخبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمار اللطيف نائب رئيس الوزراء الليبى الأسبق، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا تسعى لفرض سياسات وشخصيات مرفوضة فى الدولة، منتقدا التدخلات الأجنبية فى شؤون ليبيا الداخلية وتدمير مقدرات الشعب الليبى عام 2011.

وأكد اللطيف فى كلمة له بملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة، أن حكومة الوفاق الوطنى التى شكلت بناء على اتفاق الصخيرات الذى دفعت دول أجنبية لتوقيعه، موضحا أن اتفاق الصخيرات به مواد تحتاج للتعديل وأبرزها المادة الثامنة وهى المادة التى تمسكت بها جماعة الإخوان لوأد أى مشروع لبناء جيش ليبى.

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وأشار إلى التخبط الذى ساد أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ودعوة غسان سلامة لملتقى جامع فى غدامس لتمكين حكومة الوفاق واعطائها الشرعية التى تحتاجها، مؤكدا رفض الشعب الليبى لملتقى غدامس بسبب التحركات السلبية التى تقوم بها البعثة الأممية.

وأوضح أن الشعب الليبى يدعم لعملية تحرير طرابلس من قبضة الإرهابيين والمسلحين، مؤكدا وجود مؤامرة ضد الشعب الليبى فى ثورة فبراير 2011.