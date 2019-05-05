شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 3 عناصر إرهابية بمنطقة سيدى على بن عون بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفيان الزعق الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية إنّه تمّ القضاء على 3 إرهابيين بمنطقة سيدى على بن عون بولاية سيدى بوزيد فى إطار عمليّة استباقيّة.

وأشار الناطق الرسمى -فى تصريح اليوم الأحد- إلى أنّ العمليّة تمّت بالتنسيق بين إدارة الوحدة المختصّة للحرس الوطنى والوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم المركز القضائى لمكافحة الإرهاب بتونس، سفيان السليطي، وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم أن العملية الأمنية الاستباقية التى تمت بمنطقة سيدى على بن عون (ولاية سيدى بوزيد) وأسفرت عن القضاء على 3 عناصر إرهابية ليلة أمس هى موضوع تحقيقات من قبل النيابة العامة بالمركز منذ عام ونصف.

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وأضاف السليطى أن العملية الأخيرة تعد من أكبر النجاحات فى مجال مكافحة الإرهاب لعدة عوامل أهمها خطورة العناصر التى تم القضاء عليها والطريقة المحترفة المتبعة فى ذلك، والتنسيق الكبير بين الأجهزة الأمنية المتخصصة فى تونس.

وأوضح أن العملية مكنت من القضاء على 3 عناصر إرهابية مصنفة "خطيرة جدًا"، مشيرًا إلى أنه تم ضبط مجموعة من الأسلحة والصواعق تقليدية الصنع ومخازن ذخيرة وأحزمة ناسفة.