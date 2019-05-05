شكرا لقرائتكم خبر عن استاذ قانون دولى ليبى: حكومة السراج غير شرعية وارتكبت جرائم بحق شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الزبيدى، إن ليبيا ليست دولة بالمعنى الكامل وحكومة الوفاق الوطنى غير شرعية، وتتخذ تصرفات وقرارات منافية للمشروعية. Advertisements وأكد الزبيدى فى كلمة له بملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة، أن الشخصيات التى تنتمى لحكومة الوفاق ارتكبت جرائم ضد الشعب الليبى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استاذ قانون دولى ليبى: حكومة السراج غير شرعية وارتكبت جرائم بحق شعبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.