شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 7 سنوات لنائب جزائرى أدين بتهمة الفساد المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة ولاية تيبازة الجزائرية (شمال)، اليوم الأحد، بإدانة مالك بوجوهر عضو مجلس الأمة (الغرفة الأولى فى البرلمان)، فى قضية فساد مالى وقضت بسجنه 7 سنوات. كما قضت المحكمة بحرمان النائب المتهم لمدة 5 سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية وفرض مليون دينار جزائرى غرامة مالية عليه. وأدين النائب بوجوهر بتلقى مزايا بدون وجه حق واستغلال النفوذ، فيما تم تبرئته من تهمة الإساءة للوظيفة.

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