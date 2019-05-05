شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعين 54 قاضيا بوزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارًا بتعيين 54 قاضياً في وزارة العدل على درجة ملازم قضائي.
وعلى موقع وكالة الأنباء السعودية، أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن قرار التعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.
وتمنى الصمعانى، للقضاة تحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله .
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يعين 54 قاضيا بوزارة العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.