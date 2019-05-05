بالفيديو... مأساة مروعة في صحراء السعودية

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وحسب موقع "أخبار الخليج" قال مصلح غالي العنزي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في المنطقة إن المأساة وقعت على طريق (رفحاء — عرعر) في المنطقة الشمالية الحدودية السعودية يوم السبت.

وهرعت ثلاثة فرق متنقلة من الهلال الأحمر السعودي إلى الموقع بعد إبلاغهم بالحادث.

وأضاف العنزي: "تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة وتم نقل جثث القتلى إلى مستشفى رفحاء العام". مضيفاً أن "السبب الدقيق للحادث لم يعرف على الفور".

وحث العنزي سائقي السيارات على اليقظة أثناء القيادة وتجنب السرعة والتحدث في الهواتف المحمولة.

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وأظهرت لقطات فيديو حطام السيارتين في بقعة صحراوية على جانب الطريق في أعقاب التصادم.

وأسفرت حوادث الطرق عن 10،961 حالة وفاة في المملكة العربية السعودية في عام 2017 ، وفقًا للأرقام الرسمية. وتم إلقاء اللوم بشكل رئيسي على القيادة المتهورة.

وذكر تقرير للجنة السلامة المرورية الحكومية أن حوادث المرور في المملكة انخفضت بنسبة 33 في المئة في السنوات الأخيرة.

ويعزى الانخفاض إلى التطبيق الأكثر صرامة للوائح الطرق والاستخدام الموسع للتكنولوجيا المتقدمة ذات الصلة.