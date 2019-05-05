أمير قطر ووزير النفط العراقي يستعرضان علاقات التعاون في مجال الطاقة

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القاهرة- سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، اليوم، أن الوزير الغضبان بحث التعاون المشترك والاستثمارات المحتملة في مجالات النفط.

وأشار البيان إلى أن شركة "قطر للبترول"، التي تديرها الدولة ويرأسها الكعبي، ترغب في المشاركة بالمشروعات والاستثمارات الرامية لتطوير قطاعات النفط والطاقة في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ووزير النفط العراقي التزام بلاده باتفاق خفض إنتاج النفط بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدم سعيه لسد النقص في المعروض بالسوق الدولية من دون قرار تصدره المنظمة.