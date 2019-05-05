- 1/2
- 2/2
وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "مقاتلي الجماعة قصفوا بالمدفعية تجمعا تابعا للجيش في صحراء الأجاشر التابعة لمديرية خب والشعف شرق الجوف قبالة نجران"، وأكدت أن القصف "أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 15 عسكريا".
© AP Photo / Hani Mohammed
وفي محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وبحسب "المسيرة"، شنت جماعة "أنصار الله" عملية هجومية استهدفت مواقع للجيش في مفرق الوازعية غرب تعز أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.
وتتواصل، منذ 26 مارس/ آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "الحوثيين" من جهة أخرى.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 % من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة جنود من الجيش اليمني في هجوم لـ"أنصار الله" غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.