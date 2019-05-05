مقتل وإصابة جنود من الجيش اليمني في هجوم لـ"أنصار الله" غرب تعز

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "مقاتلي الجماعة قصفوا بالمدفعية تجمعا تابعا للجيش في صحراء الأجاشر التابعة لمديرية خب والشعف شرق الجوف قبالة نجران"، وأكدت أن القصف "أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 15 عسكريا".

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كما نصب مسلحو الجماعة كمينا بعبوة ناسفة لآلية للجيش في صحراء الأجاشر أدى إلى إعطابها ومقتل من عليها.

وفي محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وبحسب "المسيرة"، شنت جماعة "أنصار الله" عملية هجومية استهدفت مواقع للجيش في مفرق الوازعية غرب تعز أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.

وتتواصل، منذ 26 مارس/ آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 % من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.