قذيفة "حزب الله" تشعل "تويتر"... وإسرائيل تعلق

وتلقى باسيل هدية عبارة عن "قذيفة مستعملة"، أهداها له مسؤولون في "حزب الله"، أثناء زيارة مدينة جبيل اللبنانية الواقعة شمال بيروت، حيث استقبلته إحدى البلدات الموالية لـ"حزب الله"، وهو ما أثار جدلا واسعا في لبنان.
وكتب على "القذيفة التذكارية": "تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم، جبران باسيل"، وتم تثبيت علمي التيار الوطني الحر وحزب الله على القذيفة الهدية.
وتبادل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لباسيل، حاملا القذيفة.
ودفعت الهدية عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إلى الحديث والرد، بقوله:
وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، تلقى هدية جميلة، وهي قذيفة أهداها له بكل محبة تنظيم حزب الله.
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