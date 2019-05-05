العبادي: الحكومة العراقية الحالية ملتزمة بالعقوبات على إيران أكثر من حكومتي

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، حول مدى التزام بغداد بالعقوبات على إيران، "العراق ملتزم بعدم التعامل بالدولار لإتمام التعاملات التجارية مع إيران، والحكومة الحالية ملتزمة بالعقوبات أكثر من حكومتي، مع ذلك لا نسمع تلك الأصوات التي كانت تعترض على موقفي من العقوبات".

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وأكّد العبادي أنّه في حكومته اعتمد مبدأ "التوازن الإيجابي"، مضيفاً "نجحت بالانفتاح المتوازن على جميع الدول، وحفظت العراق من صراع المحاور الإقليمية والدولية، بل جمعت المتناقضات لدعم العراق، وأرجو أن تستمر الحكومة الحالية على هذا النهج لصالح الوطن والدولة".

ولفت العبادي أن سياسته "أزعجت الكثير، والبعض تهددت مصالحه"، لافتاً أنّه "لم يفعل شيئا خارج إطار الوطنية والمصالح العراقية".

كما أكّد على تطوّر العلاقة مع روسيا "ليس على صعيد محاربة الإرهاب فحسب بل على الصعد السياسية والاقتصادية أيضا"، مضيفاً "نحن ندعم تطوير هذه العلاقات ضمن المصالح المشتركة".

وشغل العبادي منصب رئيس الحكومة العراقية من أيلول/سبتمبر 2014 خلفا لنوري المالكي وحتى أواخر 2018، حين سلم منصبه لعادل عبد المهدي الذي رشحته الكتل الفائزة في انتخابات ذاك العام. وشهدت فترة حكم العبّادي فصول من المعارك الضارية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والتي انتهت بالقضاء على التنظيم في مناطق سيطرته في العراق.