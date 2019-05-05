- 1/2
- 2/2
© REUTERS / KHALIL ASHAWI
وكان مصدر مقرب من الجيش السوري الحر قد صرح، يوم أمس السبت، بأن فصائل الجيش إلى جانب الجيش التركي يستعدون لشن عملية عسكرية على مدينة تل رفعت، شمال سوريا، خلال ساعات، عقب اجتماع طارئ عقدوه، مشيرا إلى أنهم بدأوا بالفعل في قصف مواقع الأكراد، وإزالة السواتر الترابية التي تفصلهم عن المسلحين الأكراد.
وتعد روسيا، تركيا وايران دول ضامنة للمصالحة في سوريا، التي تعاني من خلاف مسلح منذ عام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلو تركيا وروسيا يناقشون الوضع في تل رفعت السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.