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ممثلو تركيا وروسيا يناقشون الوضع في تل رفعت السوري

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© REUTERS / KHALIL ASHAWI

وقال أقطاي على هواء قناة "كانال 7": "يناقش ممثلو روسيا وتركيا الوضع في تل رفعت السوري. ونحن سنواصل عملياتنا لإزالة التهديدات على حدودنا".

وكان مصدر مقرب من الجيش السوري الحر قد صرح، يوم أمس السبت، بأن فصائل الجيش إلى جانب الجيش التركي يستعدون لشن عملية عسكرية على مدينة تل رفعت، شمال سوريا، خلال ساعات، عقب اجتماع طارئ عقدوه، مشيرا إلى أنهم بدأوا بالفعل في قصف مواقع الأكراد، وإزالة السواتر الترابية التي تفصلهم عن المسلحين الأكراد.

وتعد روسيا، تركيا وايران دول ضامنة للمصالحة في سوريا، التي تعاني من خلاف مسلح منذ عام 2011.

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