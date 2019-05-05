"التعاون الإسلامي" تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

جدة / الخليج 365

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، "بشدة العدوان الظالم" الذي تشنه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل ووقف التصعيد.

واعتبرت المنظمة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "هذا التصعيد العسكري استمرار لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية".

ودعت المنظمة (تضم 57 دولة، مقرها جدة)، أطراف المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل على وقف عدوانها الظالم وإلزامها باحترام القانون الدولي".

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وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل، وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد سبعة فلسطينين ومقتل مستوطن يهودي.

كما استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.