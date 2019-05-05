مدير "بترا": الخليج 365 وكالة تبحث عن الحقيقة.. ونرفض الاعتداء عليها

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قال محمد العمري، مدير عام وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن "الخليج 365 وكالة تبحث عن الحقيقة للمتلقي، ونرفض الاعتداء عليها".

جاء ذلك في حديث للأناضول؛ تعليقاً على الاستهداف الإسرائيلي لمكتب الوكالة بغزة.

وأضاف العمري، "نرفض الاعتداء على غزة واستهداف الأماكن التي تبحث عن الحقيقة، ونرفض استهداف أي مؤسسة إعلامية".

وأشار إلى أن الاستهداف الإسرائيلي "في أصله اعتداء على الإنسانية، وانتهاك لكل المواثيق الدولية، ومرفوض جملة وتفصيلاً".

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ويشهد قطاع غزة تصعيدا أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 43 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة، منذ صباح السبت.

وبدأ التصعيد، الجمعة، بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وكان من الأهداف التي تعرضت للقصف من قبل المقاتلات الإسرائيلية، مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة الخليج 365، التركية، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يضم 11 صحفيا، ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.