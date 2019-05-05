وزير الخزانة التركي يدين الاعتداء الاسرائيلي على مكتب الخليج 365 بغزة

أنقرة/ الخليج 365



أدان وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، عنف إسرائيل حيال المدنيين، واعتداءها على مكتب وكالة الخليج 365 بغزة.



وأضاف في تغريدة على تويتر الأحد:" بينما نستقبل شهر رمضان المبارك، باتت غزة مجددا هدفا للهجمات تجاه المدنيين".



وتابع : "أدين عنف إسرائيل الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، واعتداءها على مكتب الخليج 365 التي تسعى فقط لنقل ما تشهده غزة إلى العالم".

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والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

ومنذ صباح السبت، يشهد قطاع غزة موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع، فيما ردت الفصائل الفلسطينية، برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

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