نقيب المحررين اللبناني: الإعتداء على "الخليج 365" جاء بغطاء أمريكي

بيروت/ ادوار حداد/ الاناضول

استنكر نقيب محرري الصحافة اللبناني جوزف القصيفي، تدمير إسرائيل مبنىً يضم مكتب وكالة الخليج 365 بقطاع غزة، معتبرا أن ذلك جاء "بغطاء أمريكي".

وقال القصيفي لمراسل الخليج 365، الأحد، إن هذا "الاستهداف يأتي في سياق الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على وسائل الإعلام".

وأبدى نقيب محرري الصحافة اللبناني، أسفه كون ذلك يأتي "بغطاء أمريكي".

وأشار إلى أنه "حين وقعت مجزرة قانا جنوب لبنان عام 1996، وراح فيها عشرات القتلى والجرحى، ضغطت إسرائيل على وسائل الإعلام العالمية كي لا تغطي إجرامها".

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واعتبر الاستهداف الإسرائيلي لمقر وكالة الخليج 365 دليل على "أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب، وأنها تعمل على منع وسائل الإعلام التي تقوم بواجبها لنقل معاناة الفلسطنيين من إظهار الحقيقة".

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل؛ ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل، وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد سبعة فلسطينين ومقتل اثنين من المستوطنين اليهود.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.