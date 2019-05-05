"الحركة القومية" التركي: الإرهاب الإسرائيلي يطال مكتب الخليج 365 بغزة

أنقرة/ الخليج 365

أدان رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهتشلي، الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مبنى مكتب وكالة الخليج 365 في غزة، وأعرب عن تمنياته بالرحمة للضحايا الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات صحفية الأحد: "الاعتداءات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على غزة اعتبارا من أمس (السبت)، تسببت في مقتل أبرياء، وعلاوة على ذلك فإن الإرهاب الإسرائيلي طال مبنى مكتب وكالة الخليج 365 أيضا".

وأردف :" أدين العدوان الاسرائيلي، وأتمنى الرحمة من الله، لأشقائنا الفلسطينيين المظلومين الذين فقدوا حياتهم، كما أتمنى السلامة لعاملي وكالة الخليج 365".

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والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.



ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.



ومنذ صباح السبت، يشهد قطاع غزة موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع، فيما ردت الفصائل الفلسطينية، برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

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