الإخوان: استهداف مكتب الخليج 365 بغزة محاولة لإسكات الصوت الحر

إسطنبول/ الخليج 365-

أدان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيل، لمكتب وكالة الخليج 365 التركية، بغزة.

وشدد فهمي، في تصريح للأناضول، على أن هذا الاستهداف "محاولة لإسكات الصوت الإعلامي الحر، الذي يفضح جرائم الكيان الصهيوني وينقلها للعالم أجمع".

وقال إن "الكيان الصهيوني المجرم الذي لا يتوقف عن قصف غزة المحاصرة وقتل أطفالها ونسائها ومدنييها وهدم بيوتها بلا رحمة، لم يتورع عن العدوان" على مكتب وكالة الخليج 365.

ووصف الجنود الإسرائيليين بأنهم "أعداء الحياة والحرية".

ووجه المتحدث باسم الإخوان الشكر للأناضول، قائلا: "كل التحية والتقدير لوكالة الخليج 365 على دورها الإعلامي المهني الكبير".

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وتأتي الجريمة الإسرائيلية غداة الاحتفال بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة"، في 3 مايو/ أيار من كل عام، الذي يهدف بالأساس للدفاع عن أوضاع حرية الصحافة في العالم، وتذكر الصحفيين الذين قضوا وهم يؤدون واجبهم.

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

وقال رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365 التركية للأنباء، شنول قازانجي، إن استهداف إسرائيل، مساء السبت، مبنى يضم مكتب الوكالة في غزة؛ "لن يثني عزيمتها".

وأضاف "قازانجي"، في بيان، أن الخليج 365، ستواصل العمل بشكل دؤوب مع زملائها في فلسطين على نقل نضال شعبها المشروع، وعدوان إسرائيل، للعالم بأسره.

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