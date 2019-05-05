لجنة نيابية أردنية: استهداف "الخليج 365" محاولة لطمس الحقائق التي تنقلها الوكالة

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

اعتبر رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) يحيى السعود أن "استهداف العدو الصهيوني لمكتب وكالة الخليج 365 التركية بغزة محاولة لطمس الحقائق التي تنقلها الوكالة".

وأضاف السعود "العدوان الإسرائيلي على مكتب الخليج 365 بغزة مرفوض ومدان، وخرق لكل الأعراف والمواثيق الدولية".

وتابع السعود "ندعو كل المنظمات الدولية الصحفية الوقوف إلى جانب الخليج 365، ومساندتها في رسالتها المهنية المشرفة، التي لم يعرف عنها سوى ذلك".

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، أكد السعود بأنه "غطرسة إسرائيلية صهيونية، ضربت فيه كل معاني الإنسانية عرض الحائط، وندعو لتحرك دولي لوقفه".ويشهد قطاع غزة تصعيدا أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 43 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة، منذ صباح السبت.

Advertisements

وبدأ التصعيد، الجمعة، بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وكان من الأهداف التي تعرضت للقصف من قبل المقاتلات الإسرائيلية، مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة الخليج 365، التركية، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يضم 11 صحفيا، ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.