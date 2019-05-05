"كتائب القسام" تستهدف مركبة عسكرية إسرائيلية شمالي غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية قرب حدود شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب "القسام"، في تصريح مقتضب وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن الاستهداف تم بصاروخ "موجّه ومطوّر، وأصاب المركبة بشكل مباشر".

وأوضحت أن الاستهداف جاء في "إطار عمليات الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية (تضم الأذرع المسلحة)، للرد على العدوان".

وفي وقت سابق، أعلنت غرفة العمليات المشتركة، عن قصف مدينتي بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ، ردا على استهداف المنازل الآمنة في القطاع، وأسفرت عن مقتل إسرائيلين إثنين.

وحذّرت "إسرائيل من الاستمرار في سياسة استهداف وقصف المنازل الآمنة"، مهددةً بأن "القادم أعظم".

وفي وقت سابق الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الطائرات الإسرائيلية الحربية والآليات المدفعية قصفت، منذ السبت، نحو 200 هدف مدني في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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من بين تلك الأهداف، تدمير 7 بنايات سكنية بشكل كامل، واستهداف 4 منازل ومحيطها بالصواريخ، وتدمير مسجد "المصطفى" بمخيم الشاطئ، واستهداف 3 ورش حدادة، والإغارة على 30 أرض زراعية، وقصف 21 موقعا عسكريا و17 مرصدا (برج مراقبة) يتبع للفصائل.

ومنذ السبت، استشهد 9 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وجرح 80 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية ؛ فيما قُتل 3 مستوطنين، وفق الإعلام العبري.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف 220 هدف في قطاع غزة منذ السبت، فيما أشار في بيان سابق أن نحو 250 صاروخا أُطلقت من غزة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وبدأ التصعيد، الجمعة، بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

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