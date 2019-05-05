عاصفة غضب بالعالم العربي جراء عدوان إسرائيل على مكتب الخليج 365 بغزة

إسطنبول/ مراسلون/ الخليج 365الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: محاولة لضرب وإبعاد الشهود تمهيدا لأية حماقات أو مجازر إسرائيلية (إضافة إدانات من الأردن وفلسطين وجماعة الإخوان، والإشارة لغياب ردود الفعل العربية الرسمية)

حماس: ما حدث جرائم إسرائيلية

دار العرب" القطرية: استهداف للمصداقية ولنقل الحقيقة

النقابة المغربية للصحافة: عدوان العدوان يستهدف نقل الخليج 365 حقائق الإجرام الإسرائيلي

مرصد مغربي: جريمة صهيونية مباشرة تستهدف الحقيقة والصوت الحر

مفكر مغربي: عداء إسرائيلي وخرق لكل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العمل الإعلامي

الخارجية الأردنية: يجب وقف العدوان الإسرائيلي

جبهة العمل الإسلامي: استهداف حتى لا تكون شاهدا على جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة

رؤساء تحرير صحف أردنية: ما حدث جريمة وعداون

نقيب الصحفيين الموريتانيين: يهدف لحجب الحقيقة عن العالم

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: استهداف لحرية الصحافة

نائبة صومالية: خطوة شنيعة يراد منها إسكات الحقيقة

الأمين العام لاتحاد الصحفيين بالصومال: استهداف لحجب الحقيقة عن العالم

نقيب محرري الصحافة اللبناني: اعتداء مرفوض

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا": الخليج 365 وكالة تبحث عن الحقيقة للمتلقي ونرفض الاعتداء عليها".

نقابة المجلس المستقل للصحفيين بالجزائر: عدوان يمس دور تركيا في نصرة القضية الفلسطينية

قوبل عدوان إسرائيل على مكتب وكالة الخليج 365 بغزة، بعاصفة غضب في العالم العربي، اعتبرت الجريمة الإسرائيلية "استهدافا للحقيقة والصوت الحر"، و"تظهر مدى عدوانية الاحتلال".

ووسط غياب ردود فعل عربية رسمية، صدرت إدانات قوية من فلسطين وتونس والمغرب وموريتانيا والأردن والصومال ولبنان، والجزائر، وقطر، عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمبنى بغزة يتواجد به مكتب وكالة الخليج 365، السبت.

وتأتي الجريمة الإسرائيلية غداة الاحتفال بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة"، في 3 مايو/ أيار من كل عام، الذي يهدف بالأساس للدفاع عن أوضاع حرية الصحافة في العالم وتذكر الصحفيين الذين قضوا وهم يؤدون واجبهم.

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365"، بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

وقال رئيس مجلس إدارة "وكالة الخليج 365" التركية، شنول قازانجي، إن استهداف إسرائيل، مساء السبت، مبنى يضم مكتب الوكالة في غزة؛ "لن يثني عزيمتها".

وأضاف "قازانجي"، في بيان، أن الخليج 365 ستواصل العمل بشكل دؤوب مع زملائها في فلسطين على نقل نضال شعبها المشروع، وعدوان إسرائيل، للعالم بأسره.

** إبعاد الشهود

وفي تصريح للأناضول، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن الاستهداف الإسرائيلي للمبنى الذي يضم مكتب وكالة الخليج 365، "محاولة لضرب وإبعاد الشهود، تمهيدا لأية حماقات أو مجازر قد يتم ارتكابها في القطاع".

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إنها تدين "الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال ضد المؤسسات الإعلامية والخيرية التركية العاملة في قطاع غزة، وفِي مقدمتها مكتب وكالة الخليج 365 وجمعية ياردم ألي". وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، إن النقابة ستسعى لمحاسبة الجيش الإسرائيلي الذي استهدف مقر وكالة الخليج 365 في غزة السبت.

وأضاف أبو بكر، لمراسلة الخليج 365، الأحد، أن قصف إسرائيل لمقر الوكالة في قطاع غزة "يأتي في إطار الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والحرب الواسعة التي يشنها ضد المؤسسات الإعلامية في فلسطين

ا** استهداف للمصداقية ومحاولات للإسكات



قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "دار العرب" القطرية جابر الحرمي ان استهداف اسرائيل لمكتب "الاناضول" في غزة هو استهداف لكل الإعلاميين والمؤسسات الصحفية في العالم.

وأضاف الكاتب والإعلامي المعروف لمراسل "الخليج 365" بالدوحة أن "محاولات إسكات وسائل الإعلام جزء ممنهج في العقلية الاسرائيلية لاخفاء الحقيقة عن العالم لما تقوم به الدولة المحتلة من قتل وجرائم."

مضيفاً أن هذا العدوان "ليس مستغرباً عن الكيان الصهيوني".

وقال أيضاً "اسرائيل قبل اي قصف تقوم به في غزة تستهدف في البداية المؤسسات الإعلامية حتى لا تنقل الحقائق والجرائم التي تقوم بها."

وذكر أن "وكالة الخليج 365 لها مصداقية دولية وتعرف اسرائيل ذلك جيداً فكان مكتبها هدفاً لها."

كما دعا الحرمي "إعلاميي العالم لوقفة حازمة تجاه ما بدر من اسرائيل(قصف مكتب الاناضول في غزة) والتصدي له في كل الأرجاء."

** عدوانأدان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيل، لمكتب وكالة الخليج 365 التركية، بغزة.

وشدد فهمي، في تصريح للأناضول، على أن هذا الاستهداف "محاولة لإسكات الصوت الإعلامي الحر، الذي يفضح جرائم الكيان الصهيوني وينقلها للعالم أجمع".

وقال إن "الكيان الصهيوني المجرم الذي لا يتوقف عن قصف غزة المحاصرة وقتل أطفالها ونسائها ومدنييها وهدم بيوتها بلا رحمة، لم يتورع عن العدوان" على مكتب وكالة الخليج 365.

* استهداف الصوت الحر

وفي المغرب، أدان عبد الله البقالي، رئيس النقابة المغربية للصحافة، العدوان الإسرائيلي الذي طال مقر وكالة الخليج 365 بقطاع غزة. وفي تصريح لمراسل الخليج 365، أرجع البقالي، رئيس أكبر نقابة للصحفيين بالبلاد، استهداف مقر الوكالة بغزة لـ "نقلها حقائق الإجرام الإسرائيلي".

أدان حقوقيان تدمير إسرائيل لمقر وكالة الخليج 365 في غزة، واعتبراه "استهداف للصوت الحر".

وقال عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي) إن "استهداف مقر الوكالة، جريمة صهيونية مباشرة تستهدف الحقيقة والصوت الحر".

وأضاف هناوي، للأناضول، "هذه الجريمة تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي، عدو للحقيقة التي تفضح إجرامه بحق الشعب الفلسطيني".

وتابع "استهداف وكالة الخليج 365، تأكيد على مهنيتها التي أوجعت الاحتلال الإسرائيلي، ودعته لاستهداف هذا الصوت الحر".

من جهته، اعتبر المفكر المغربي محمد طلابي، أن استهداف مقر وكالة الخليج 365، "تعبير عن العداء الإسرائيلي لتركيا وللشعب التركي".

وشدد "طلابي"، لمراسل الخليج 365، أن "هذا الاستهداف يعتبر خرقا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تكفل حرية العمل الإعلامي".

وتابع "نستنكر هذا الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق وكالة الخليج 365، وقطاع غزة".

ودعا طلابي، العالمين العربي والإسلامي إلى مواجهة هذا العدوان الذي يتعرض له القطاع والمؤسسات الإعلامية العاملة فيه.

** مقاضاة إسرائيل

وفي الأردن، أدان حزب جبهة العمل الإسلامي، الأحد، استهداف وكالات الأنباء العالمية، حتى لا تكون شاهدا على جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة.

وطالب الحزب، في بيان، المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، التدخل لتوفير الحماية الدولية للصحفيين ولوسائل الاعلام المختلفة، في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحقهم.

كما اعتبر نائب نقيب الصحفيين الأردنيين، "ينال البرماوي"، الأحد، أن "استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة، محاولة بائسة لإسكات أصوات حرة تفضح ممارساتهم".

وطالب البرماوي، في تصريح للأناضول، بمحاكمة إسرائيل في "الجنائية الدولية".

ودعا اتحاد الصحفيين الدوليين لـ "مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لجرائمها بحق الصحفيين في الأراضي المحتلة".

وأشار إلى أن "إسرائيل تحاول إسكات كل صوت حر يفضح ممارساتها وتجاوزاتها واعتداءاتها على الأبرياء العزل، وهذا هو نهج الاحتلال منذ اغتصابه للأراضي الفلسطينية والعربية".وقال محمد العمري مدير عام وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" "إن الخليج 365 وكالة تبحث عن الحقيقة للمتلقي ونرفض الاعتداء عليها".

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حديث العمري جاء في تصريح خاص للأناضول؛ تعليقاً على الاستهداف الإسرائيلي لمكتب الوكالة بغزة.

وأضاف العمري "نرفض الإعتداء على غزة واستهداف الأماكن التي تبحث عن الحقيقة، ونرفض استهداف أي مؤسسة إعلامية".

وتابع العمري "الخليج 365 وكالة تبحث عن الحقيقة للمتلقي ونرفض الاعتداء عليها".

وأشار العمري بان الإستهداف الإسرائيلي "من أصله اعتداء على الإنسانية وانتهاك لكل المواثيق الدولية ومرفوض جملة وتفصيلاً".

كما اعتبر عاطف الجولاني، رئيس تحرير جريدة "السبيل" الأردنية، أن ما جرى "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية".

وتساءل "ما الداعي لأن تستهدف وكالة الخليج 365 التي تمارس دورها المهني بكل شفافية؟"

وأضاف "أعبر عن تعاطفي لوكالة الخليج 365؛ لما تعرضت له من استهداف".

مصطفى ريالات، رئيس تحرير جريدة الدستور، قال إن "الخليج 365 من أرقى وكالات الأنباء العالمية، تنقل الحدث لحظة بلحظة وبأعلى درجات المهنية، لذا نضم صوتنا لجميع من أدان هذا العمل الجبان ونقف إلى جانب زملائنا في وكالة الخليج 365".

أما مكرم الطراونة، رئيس تحرير جريدة الغد، فعبر عن إدانته الشديدة لاستهداف مكتب الخليج 365 في غزة، واصفاً ما جرى بأنه "عدوان يهدف لإعاقة الصحفيين عن نقل الواقع الذي تشهده المنطقة من عدوان".

واعتبر رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) يحيى السعود أن "استهداف العدو الصهيوني لمكتب وكالة الخليج 365 التركية بغزة محاولة لطمس الحقائق التي تنقلها الوكالة".

** عدوانية إسرائيلية

وأدان نقيب الصحفيين الموريتانيين، محمد سالم ولد الداه، تدمير إسرائيل مبنىً يضم مكتب وكالة الخليج 365 بقطاع غزة.

واعتبر ولد الداه، للأناضول، الاستهداف "يظهر مدى عدوانية إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل تحاول استمرار حجب انتهاكاتها في قطاع غزة، لكن المؤسسات الإعلامية الجادة ومنها الخليج 365 مستمرة في كشف تلك الانتهاكات".

وتابع "أتضامن مع الزملاء في الخليج 365، وأستنكر الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة".

** ترهيب الصحفيين

وفي تونس، أدان مركز "تونس لحرية الصحافة" و"النقابة الوطنية للصحفيين"، مساء السبت، تدمير إسرائيل للمبنى الذي يضم مكتب وكالة الخليج 365.

وقال محمود الذوادي، رئيس مركز تونس لحرية الصحافة (مستقل)، لمراسلة "الخليج 365"، إن "الاستهداف الإجرامي لمكتب الخليج 365 بغزة غير مستغرب من طرف الكيان الصهيوني الذي قصف سابقا عديد المؤسسات الإعلامية التي تؤدي واجبها وتعمل في مناطق خطرة وتنقل الحقيقة".

وطالب الذوادي، كل "المنظمات الدولية التي تناصر الصحفيين وتطالب دائما بحماية أرواحهم على غرار الفيدارلية الدولية للصحفيين، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين بنيويورك، بعدم الاكتفاء بإدانة مثل هذه الأعمال واتخاذ مواقف حازمة لإيقاف مثل هذه الجرائم الإسرائيلية".

واعتبر أن استهداف مكتب وكالة الخليج 365 بغزة، "اعتداء لا يمس الصحفيين في فلسطين فحسب بل في العالم أجمع، خاصة ونحن نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة (في 3 مايو/آيار من كل سنة)".

وتابع "سنطالب بفتح تحقيق جدي في هذا الاستهداف من طرف المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة والإنسانية".

ووصف الذوادي، "الصحفيين الموجودين بمناطق النزاع والأزمات بالشجعان الذين يقومون بواجبهم".

واعتبر أن "قصف وضرب مكتب منارة إعلامية كوكالة الخليج 365 من طرف الجيش الإسرائيلي، هدفه ترهيب الصحفيين."

من جانبها، اعتبرت السكرتير العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سكينة عبد الصمد، في تصريح هاتفي للأناضول، أن "مثل هذا الاستهداف لوسيلة إعلامية هو استهداف لكل الصحفيين ولحرية الصحافة وكل من يتحدث ويعري جرائم آلة الاحتلال الصهيوني".

وتابعت "استهداف مكتب الخليج 365 بغزة يأتي غداة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة ويرسل أكثر من رسالة باعتباره لا يستهدف فقط وسيلة إعلامية بل أيضا يعد استخفافاً بمبدإ حرية الصحافة".

** خطوة شنيعة لإسكات الحقيقة

وفي الصومال، استنكر نواب ونقابات صحفية ووسائل إعلام استهداف إسرائيل مكتب الخليج 365 في مدينة غزة واعتبروها تعديا صارخا على منبر الإعلام وحرية الصحافة الدولية.

وقالت النائبة الصومالية بمجلس الشيوخ نعيمة إبراهيم، للأناضول، "نتضامن مع صحفيي العالم، وبالأخص صحفيي وكالة الخليج 365 في غزة، الذين يضحون بأنفسهم من أجل إيصال انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى العالم".

وأضافت أن الهجوم على مبنى يضم مكتب وكالة الخليج 365، خطوة شنيعة، يراد منها إسكات الحقيقة.

من جهته، أدان الأمين العام لاتحاد الصحفيين عمر فاروق عثمان، بأشد العبارات على العدوان الإسرائيلي ضد حرية الصحافة.

وأشار عثمان، إلى أن استهداف مكتب الخليج 365، يهدف لحجب الحقيقة عن العالم، كونه من أهم مصادر الموثوقة لنقل جرائم اسرئيل بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل على حماية الصحفيين، ومحاسبة كل من ينتهك حقوقهم أينما كانوا.

من جهته، استنكر عبد الله عبد الرحمن، مدير عام وكالة "صونا" الوطنية، الاستهداف، مؤكدا أنه يعكس مدى سعي إسرائيل لإسكات الحقيقة، ويظهر عدوانها السافر على الصحافة الحرة.

** اعتداء مرفوض

استنكر نقيب محرري الصحافة اللبناني جوزف القصيفي، تدمير مبنى الخليج 365 في غزة، مؤكدا أنه اعتداء مرفوض في سياق الاعتداءات الإسرائيلية على وسائل الإعلام.

وأوضح القصيفي، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب، وما قصف وكالة الخليج 365، إلا دليل على أن إسرائيل تمنع وسائل الإعلام الني تقوم بواجبها لنقل معاناة الفلسطنيين من إظهار الحقيقة.

** استهداف لدور تركيا في نصرة القضية الفلسطينية

قال رياض بوخدشة رئيس نقابة المجلس المستقل للصحفيين بالجزائر، الأحد، العدوان على مكتب الخليج 365 بغزة نظرا للدور الذي تلعبه تركيا في نصرة القضية الفلسطينية، وللتعتيم على جرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين.



وأوضح أن اتحادات الإعلام عبر العالم إلى التنديد باستهداف وسائل الإعلام في قطاع غزة ومنها مكتب وكالة الخليج 365 من قبل الجيش الإسرائيلي بهدف طمس جرائمه في حق الفلسطينيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.