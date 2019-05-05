حماس تدين العدوان الإسرائيلي على مكتب "الخليج 365" بغزة

غزة / الخليج 365

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، العدوان الإسرائيلي ضد مؤسسات إعلامية وخيرية تركية عاملة بغزة.

جاء ذلك في بيان للحركة وصل الخليج 365 نسخة منه.



وقالت الحركة في بيانها إنها تدين "الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال ضد المؤسسات الإعلامية والخيرية التركية العاملة في قطاع غزة، وفِي مقدمتها مكتب وكالة الخليج 365 وجمعية ياردم ألي".

وأعربت عن تضامنها مع المؤسسات المتضررة وتقديرها لدورها في خدمة الشعب الفلسطيني٠

وقال البيان إن "قطاع غزة يتعرض لجرائم حرب حقيقية، في ظل دعم أمريكي وتواطؤ دولي"، مشددا على أنها "لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وأضافت الحركة في بيانها "نثق بأن الشعب التركي لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني".

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ويشهد قطاع غزة تصعيدا أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 43 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة، منذ صباح السبت.



وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

ومساء السبت، استهدفت طائرات إسرائيلية حربية مبنى سكنيا، مكونا من 6 طوابق، بحيّ الرمال بمدينة غزة، يضمّ بين جدرانه مكتب "ياردم ألي" التركية الإغاثية (غير حكومية)، ما أسفر عن تدميره بشكل كامل.

وجاء تدمير مكتب الجمعية، بعد نحو ساعتين على تدمير مبنى سكني آخر يضم مكتب وكالة الخليج 365 للأنباء، التركية، ما أدى إلى إلحاق الدمار الكامل به.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.