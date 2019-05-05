الآغا: تدمير مكتب جمعية "ياردم إلي" بغزة يستهدف قطع المساعدات التركية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365هاني الأغا، مدير الجمعية، قال للأناضول:

-الجمعية تقدم خدماتها للمحتاجين بغزة وفي عدة دول من العالم.

-المساعدات تجعل المحتاجين بغزة قادرين على تخطي الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، والتي تتسبب بها إسرائيل.

-رغم تدمير المكتب، سنواصل تقديم المساعدات.

-تدمير مكتب وكالة الخليج 365 يأتي لإسكات صوت الحق وعدم إيصاله للعالم.



قال هاني الأغا، مدير جمعية "ياردم ألي" التركية الإغاثية (غير حكومية)، اليوم الأحد، إن تدمير مكتب الجمعية في قطاع غزة يأتي في إطار "قطع يد المساعدات التي تمدّها تركيا للمحتاجين والفقراء في القطاع".

وأضاف الأغا، لوكالة "الخليج 365"، أن هذه الجمعية الدولية تقدّم المساعدات الإنسانية والخيرية للمحتاجين، سواء في قطاع غزة، أو عدة دول من العالم.

وبيّن أن المساعدات التركية تستهدف جعل "المحتاجين قادرين على تخطّي الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، والتي تسببت بها إسرائيل بشكل أساسي".

وأكد أن تدمير مكتب الجمعية، بشكل كامل، لن يثنيها عن مواصلة تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين.

ومساء السبت، استهدفت طائرات إسرائيلية حربية مبنى سكنيا، مكونا من 6 طوابق، بحيّ الرمال بمدينة غزة، يضمّ بين جدرانه مكتب الجمعية، ما أسفر عن تدميره بشكل كامل.

وجاء تدمير مكتب الجمعية، بعد نحو ساعتين على تدمير مبنى سكني آخر يضم مكتب وكالة الخليج 365 للأنباء، التركية، ما أدى إلى إلحاق الدمار الكامل به.

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وتعقيبا على ذلك، قال الأغا إن استهداف مكتب وكالة "الخليج 365" يأتي لـ"إسكات صوت الحق وعدم إيصاله للعالم".

واليوم الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الطائرات الإسرائيلية الحربية والآليات المدفعية قصفت، منذ السبت، نحو 200 هدف مدني في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

من بين تلك الأهداف، تدمير 7 بنايات سكنية بشكل كامل، واستهداف 4 منازل ومحيطها بالصواريخ، وتدمير مسجد "المصطفى" بمخيم الشاطئ، واستهداف 3 ورش حدادة، والإغارة على 30 أرض زراعية، وقصف 21 موقعا عسكريا و17 مرصدا (برج مراقبة) يتبع للفصائل.

ومنذ أمس السبت، استشهد 7 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وجرح 47 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية ؛ فيما قُتل إسرائيلي، إثر سقوط صاروخ أُطلق من غزة، على منزل، في مدينة عسقلان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إنه قصف الليلة الماضية نحو 60 هدف في قطاع غزة، ليبلغ العدد الإجمالي لتك الأهداف منذ السبت حوالي 200 هدف، فيما أشار في بيان سابق أن نحو 250 صاروخا أُطلقت من غزة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

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