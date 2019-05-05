الجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته على قطاع غزة

غزة / نور أبو عيشة، أسامة الغساني، هاني الشاعر / الخليج 365

يواصل الجيش الإسرائيلي، في هذه الأثناء، غاراته التي يشنّها على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن طائرة إسرائيلية قصفت هدفا في محيط منزل بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين، نقلا عن شهود عيان.

ولم يصدر تصريح عن وزارة الصحة حتّى اللحظة حول عدد الإصابات الإجمالي.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان إن "طائرة حربية هاجمت عددا من ناشطي الجهاد الإسلامي كانوا في مخزن لتصنيع السلاح في جنوب قطاع غزة".

كما أغارت طائرات حربية على هدف آخر في محيط منزل يعود لعائلة "عقل" بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ما ألحق أضرارا به، وفق شهود عيان.

واليوم الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الطائرات الإسرائيلية الحربية والآليات المدفعية قصفت، منذ السبت، نحو 200 هدف مدني في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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من بين تلك الأهداف، تدمير 7 بنايات سكنية بشكل كامل، واستهداف 4 منازل ومحيطها بالصواريخ، وتدمير مسجد "المصطفى" بمخيم الشاطئ، واستهداف 3 ورش حدادة، والإغارة على 30 أرض زراعية، وقصف 21 موقعا عسكريا و17 مرصدا (برج مراقبة) يتبع للفصائل.

ومنذ أمس السبت، استشهد 7 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وجرح 47 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية ؛ فيما قُتل إسرائيلي، إثر سقوط صاروخ أُطلق من غزة، على منزل، في مدينة عسقلان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إنه قصف الليلة الماضية نحو 60 هدف في قطاع غزة، ليبلغ العدد الإجمالي لتك الأهداف منذ السبت حوالي 200 هدف، فيما أشار في بيان سابق أن نحو 250 صاروخا أُطلقت من غزة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

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