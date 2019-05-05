نتنياهو يأمر الجيش بمواصلة قصف غزة

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش لمواصلة هجماته المكثفة في قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة 13 الإسرائيلية صباح اليوم الاحد.

وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، إنه أمر بتعزيز قوات الجيش في محيط قطاع غزة خاصة من سلاح المدرعات والمدفعية وسلاح المشاة.

وحمل نتنياهو حركة حماس المسؤولية "ليس فقط عن اعتداءاتها وعملياتها، بل أيضا عن عمليات الجهاد الإسلامي وهي تدفع ثمنا باهظا على ذلك"، حسب وصفه.

وأضاف مخاطبا الإسرائيليين "أصغوا بدقة إلى تعليمات الجبهة الداخلية، هذه التعليمات تنقذ الحياة، نعمل وسنواصل العمل من أجل استعادة الهدوء والأمان لسكان الجنوب".

ومن المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" اليوم لبحث التصعيد في غزة.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيليس قال صباح اليوم إن الجيش يستعد لعدة أيام من المواجهة في قطاع غزة، وأن اللواء المدرع السابع تم استدعاؤه إلى محيط القطاع، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

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مانيليس أضاف أن الهجمات الإسرائيلية ستتواصل على قطاع غزة وأنه لا يوجد حديث عن وقف لإطلاق النار حاليا.



ولقي إسرائيلي فجر اليوم الأحد مصرعه بعد اصابته بشظايا صاروخ أصاب منزله في مدينة عسقلان، فيما أصيب 58 شخصا منهم ثلاثة بشظايا صواريخ وصفت حالة سيدة منهم بأنها خطيرة، ومن بين المصابين 45 أصيبوا بحالة ذعر.



ويشهد قطاع غزة تصعيدا أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 43 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة، منذ صباح أمس السبت.

وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة، وهو الأمر الذي لاقى ادانات من أعلى المستويات في تركيا ومن جهات عربية ودولية.

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