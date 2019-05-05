استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق #غزة

الخليج - واس استشهد مواطنان فلسطينيان، اليوم في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء، باستشهاد كلا من بلال محمد البنا، وعبد الله أبو العطا، عقب استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة غزة.

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