شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تطرح وثيقة مرئيات العموم بشأن مسودة ضوابط سرعة الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة “ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة”.
ودعت الهيئة الجميع للاطلاع على وثائق المرئيات فيموقع الهيئة الإلكتروني، والمشاركة من خلال تقديم الملحوظات والمرئيات عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) في موعد أقصاه يوم الخميس 25 / 09 / 1440هـ الموافق 30 / 05 / 2019م.
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