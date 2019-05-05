شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الجوازات» بشأن طريقة احتساب مدة تأشيرة الخروج والعودة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة حساب مدة تأشيرة الخروج والعودة، لافتة إلى أنه يتم احتسابها من تاريخ “المغادرة” في حال تم طلب التأشيرة من حقل “المدة بالأيام”.
فيما أكدت أن مدة التأشيرة تحتسب من تاريخ “المنح” في حال تم طلب التأشيرة من خلال حقل “العودة قبل”.
جاء ذلك رداً على سؤال مواطن وجهه اليوم الأحد للاستفسار بشأن كيفية حساب مدة تأشيرة الخروج والعودة، وما إذا كانت تحسب بالأيام أو من تاريخ المغادرة، وذلك بعد منحه سائقه “الوافد” إجازة لمدة شهرين.
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