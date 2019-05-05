شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني حائل» يُحذر المواطنين والمقيمين من خطر «المسابح» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا الدفاع المدني بمنطقة حائل الجميع إلى اتباع سبل السلامة مع بداية إجازة الصيف، وحث أولياء الأمور بالمحافظة على سلامة أبنائهم خاصة من خطر الغرق في المسابح أو مواقع تجمع المياه التي خلفتها الأمطار.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالعزيز بن محمد العضاض، أن مديرية المنطقة اعتمدت خطة وقائية خلال الشهر الكريم بمدينة حائل ومحافظاتها، تشمل وجود فرق إطفائية في المواقع التجارية المزدحمة، إضافة إلى خطة لدوريات الإشراف الوقائي لمتابعة المنشآت التجارية ومخيمات إفطار الصائم، داعياً إلى التزام بقواعد السلامة وتحقيق مبدأ الوقاية.

من جانبه هنأ الدفاع المدني بالمنطقة الجميع بحلول شهر رمضان المبارك، مشدداً على اتباع السلوك الآمن في المنازل واقتناء وسائل السلامة الضرورية كمطفأة الحريق وأجهزة الكشف المبكر عن الدخان.