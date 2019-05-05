شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إعلان حركة نقل وتكليف قادة ووكلاء المدارس بالمنطقة الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، عن حركة نقل وتكليف قادة ووكلاء المدارس بالمنطقة. وكشفت إدارة تعليم الشمالية، عن أسماء الذين شملتهم حركة النقل، وذلك في تعميم من المدير العام للتعليم بالمنطقة إلى كافة المدارس “بنين”. Advertisements

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