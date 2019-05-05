«وزير وقذيفة وحزب الله».. حكاية صورة أشعلت لبنان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي «وزير وقذيفة».. حكاية صورة أثارت جدلا واسعا في الوسط اللبناني، حيث ظهر جبران باسيل وزير خارجية لبنان يحمل قذيفة مستعملة مع مسؤولين في حزب الله.

وتوقف باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، الحليف لحزب الله، خلال جولته، السبت، في منطقة رأس قسطا، إذ قدّم له مسؤولون في حزب الله قذيفة من العيار الثقيل هدية، بحسب سكاي نيوز.

وكُتب على القذيفة: "تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم جبران باسيل"، وتم تثبيت علمي التيار الوطني الحر وحزب الله على القذيفة الهدية.

وبحسب ما أشارت وسائل إعلام لبنانية محلية، فإن هذه القذيفة استخدمت في المعركة التي قادها حزب الله في جرود عرسال شرقي لبنان صيف 2017 ضد "جبهة النصرة" بشكل انفرادي، ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني.

وبدا لافتا، الشعارات التي رفعها مناصرو حزب الله خلال استقبالهم باسيل، إذ أشادت بوقوف رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى جانب حسن نصر الله وحزب الله.

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ووصفت إحدى اللافتات موقف عون بـ"الثابت" وبأنه "يشكل البيئة القوية والمؤمنة لردع إسرائيل في لبنان".

وتزامن ظهور الصورة مع تقرير نصف سنوي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جدد فيه مطالبته الدولة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، مؤكدا على ضرورة أن تحتكر الدولة امتلاك الأسلحة واستخدام القوة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي لبناني بشأن التقرير.