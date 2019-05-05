تسريب أسعار هاتفي بيكسل 3A وبيكسل 3A XL

كشفت شركة جوجل Google مؤخرا عن إطلاقها هواتف بأسعار منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مبيعات الشركة المخيبة للآمال من هواتف بيكسل 3 والتي أثرت على النتائج المالية للربع الأول من عام 2019، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت الشركة أن ارتفاع أسعار الهاتف أدى إلى توجه المستهلكين إلى هواتف أخرى منافسة وبأسعار معقولة.

وبحسب موقع androidcentra التقني فإن هاتف بيكسل Pixel 3A سيأتي بسعر 400 دولار أمريكي وهاتف بيكسل 3A XL بسعر 479 دولارا أمريكيا.

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يأتي هاتف بيكسل 3A بشاشة مقاسها 5.6 إنش ومعالج Snapdragon 670 وبطارية سعتها 3000 مللي أمبير، أما بالنسبة لهاتف بيكسل 3a XL الأكبر حجما، فسيحتوي على شاشة 6 إنش ومعالج Snapdragon 710 ، وبطارية سعتها 3700 ميللي أمبير.

من المتوقع أن يشتمل كلا الطرازين على ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميجابيكسل.

ذكر المصدر أن شركة جوجل تخطط لإطلاق الهاتفين في مؤتمرها الذي ينطلق مايو/أيار الجاري.