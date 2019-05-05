شكرا لقرائتكم الجزائر: اعتقال السعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - رويترز | منذ 13 ساعة في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 07:01

قال تلفزيون النهار اليوم (السبت) إن الشرطة الجزائرية اعتقلت السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات توفيق مدين وبشير طرطاق.



وعمل سعيد بوتفليقة مستشاراً كبيراً في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات، وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس للاستقالة في الثاني من نيسان (أبريل) الماضي، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين في النظام السابق.

السعيد بوتفليقة.