ترتيبات الوزير "أبو البصل" لموسم حج الأردنيين تثير انتقادات واسعة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أثارت ترتيبات موسم الحج للعام 2019، التي أعلنها وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل، جدلًا في الأردن، وسط تساؤلات عن فارق الخدمات التي سيحظى بها الحجاج خلال تواجدهم في الديار المقدسة. وذهب عدد ممن يرغبون بأداء فريضة الحج لانتقاد انخفاض مستوى السكن للحجاج مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفض تصنيف مستوى السكن من فنادق 4 نجوم، وتبعد نحو 850 متر، إلى فنادق غير مصنفة. وهذا الأمر، يثير مخاوف الحجاج وذويهم من تعرضهم لمشاكل جمة خلال أداء المناسك، سيما بعد الإقامة عن مكان الحرم. اقرأ أيضاً : أبو البصل: تكلفة الحج للعام الحالي مع الهدي 1940 دينار .. فيديو وقال الوزير أبو البصل خلال مؤتمر إعلان ترتيبات الموسم، إن سكن الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة سيكون بمحيط 500 متر من الحرم، وأن الإقامة في مكة المكرمة ستكون في فنادق بمنطقة العزيزية. وأضاف، أن مسير الحج سيكون على فوجين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ومن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. وبين الوزير أن تكلفة الحج لهذا العام انخفضت عن العام الماضي، حيث ستكون تكلفة الحج للموسم الحالي للحاج برا مع الهدي 1940 دينار، و1845 دينار بدون الهدي. كما أن هذا الموسم، سيشهد ارتفاعا في سعر الحج ليصل مع تذكرة الطائرة لحدود الـ ٢٥٠٠ دينار، وذلك كون الحجاج مجبرين على اختيار طريق الجو للحصول على سكن يبعد مسافة كيلو ونصف. يشار الى ان سعر الحج لهذا الموسم في العزيزية، محدد ولايجوز للشركات تخفيض السعر كما حصل في جميع المواسم الماضي، كون الشركات في العادة تعمل تخفيضات. وفي السياق، يتوقع أن يتم رفع سعر النقل بالحافلات العادية بمقدار ٣١ الى ٥١ دينار والحافلات الـ VIP من ٨٣ الى ٩٣ دينار وهذا رفع غير مبرر عن العام الماضي وغير طبيعي، من وجهة نظر مراقبين وأصحاب شركات حج وعمرة. وهذا يعني أن سعر رسوم الحج عند ١٩٤٠ دينار غير فعلي لان اغلب الشركات ستقوم بتسيير حافلات الـ VIP لتستفيد من الزيادة الكبيرة عن العام الماضي حيث سيصل السعر بهذه الحافله الى ٢١٣٠ دينار.

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