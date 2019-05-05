عقب استهداف جيش سوريا موقعا تركيا لأول مرة.. مسؤول: نكافح الإرهاب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قالت وسائل إعلام سورية، إن الجيش السوري استهدف موقعا تابعا للجيش التركي في ريف حماة الشمالي، في خطوة تبدو غير مسبوقة.

وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب السوري، الدكتور عمار الأسد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الجيش العربي السوري يلاحق الإرهابيين في ريف حماة، هم ومن يحميهم أو يتواجد قرب هؤلاء المجرمين".

وأضاف "الأسد": "على من يحمي هؤلاء الإرهابيين أن يتحمل النتائج".

وقالت مصادر لسكاي نيوز عربية، إن الجيش السوري شن قصفا صاروخيا ومدفعيا على عناصر الجيش التركي المتواجدين في النقطة التركية المستحدثة في شير مغار بريف حماة الشمالي والقريبة من إدلب.

وأضافت المصادر أن 4 مروحيات عسكرية تركية دخلت إلى المنطقة لإسعاف ونقل الجنود المصابين.

وشدد "الأسد" في تصريحه لـ"الوطن" على أن الجيش السوري مصمم على دحر هؤلاء "الإخوانجية" و"تطهير الأرض من رجسهم"، على حد قوله.

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وكان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد صرح بأن الدولة السورية ستستعيد السيطرة على كل أراضيها بكل الطرق من الاحتلال التركي والأمريكي على حد قوله.

ملامح الخريطة العسكرية في سوريا بعد 8 سنوات من الحرب:

- الحكومة السورية: استعادت السيطرة على نحو 95% من الأراضي التي فقدتها.

- الحكومة السورية: تسيطر على نحو 60% من سوريا.

- تنظيم "داعش": هزم في "الباغوز" التي لا تتجاوز 4 كيلومترات.

- الفصائل المسلحة تجمعت في "إدلب" آخر معاقلها بنحو 10% من مساحة سوريا.

- الأكراد: يسيطرون على منطقة شرق الفرات التي تبلغ أكثر من 30% في سوريا.