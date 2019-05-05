شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشييع جثمان الطفلة صبا أبو عرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط صرخات الآلم والحزن والآسى، وفى مشهد مهيب شيع الفلسطينيون جثمان الطفلة صبا محمود أبو عرار التى تبلغ 14 شهرا، واستشهدت مساء السبت، هى ووالدتها الحامل التى لحقت بها متأثرة بجروحها جراء الغارات الإسرائيلية.



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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن السيدة فلسطين صالح أبو عرار (37 عاما) وهى حامل استشهدت متأثرة بجروحها الخطيرة التى أصيبت بها، ولحقت بابنتها الرضيعة صبا محمود أبو عرار "سنة وشهران".



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كما أصيبت شقيقة الطفلة الرضيعة بجروح متوسطة جراء الاستهداف الاسرائيلى لمنزلهم فى مدينة غزة عقب غارات وقصف مدفعى اسرائيلى شرق حيى الشجاعية والتفاح والزيتون شرق المدينة.



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وفى سياق متصل، تجمع أهالى غزة، الذين انتابتهم حالة من الصدمة، وسط الدمار والخراب الكبير الذى خلفته الغارات الإسرائيلية، على القطاع، لتفقد مساكنهم ومحالهم التجارية، التى استهدفتها الغارات العنيفة التى تشنّها المقاتلات الإسرائيلية منذ السبت، على مناطق متفرقة، من بينها عمارات سكنية ومحال تجارية ومساجد.

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من جهته أدان الشيخ محمد أحمد حسين المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.





وقال المفتى فى تصريح اليوم الأحد، إن "هذا العدوان لا يعبر إلا عن بربرية الاحتلال وعنصريته وغطرسته، وهو جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الدينية والإنسانية، وتأتى ضمن مسلسل القمع والإجرام، الذى تقوم به سلطات الاحتلال ضد الشعب والإنسانية جمعاء، ما يعرى الوجه الحقيقى للمحتل، المستخف بدماء أبناء الشعب، غير آبه بالقوانين والأعراف الدولية ولا القيم الدينية والإنسانية".





وأضاف "أننا فى الوقت الذى ندين فيه هذا العدوان، ونحمل سلطات الاحتلال عواقبه، نطالب الأمتين العربية والإسلامية بخاصة، والعالم بأسره، ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل الفورى لوقف هذا العدوان على أبناء غزة الأبرياء، والوقوف فى وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية التى تمارس القتل والدمار والخراب، ووضع حد لهذه التصرفات الإجرامية، وإزالة الحصار الخانق نهائيا عن أهلنا فى غزة، واتخاذ القرارات العملية لدرء الموت المحقق الذى يطوف فوق رؤوس المدنيين العزل، إلا من إيمانهم بالله الواحد القهار".