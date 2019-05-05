- 1/2
- 2/2
© AFP 2019 / JOSEPH EID
وأشارت المصادر إلى أن رسالة نصرالله للمصارف لا يمكن عزله عن مسألة العقوبات الأمريكية على "حزب الله"، متسائلةً إذا كان "ثمة رسالة للضغط على هذا القطاع لتنفيذ أكثر مرونة للعقوبات، ووضعه بين هذا الخيار أو تحميله مرّة جديدة عبئا إضافيا لفشل سياسات ضبط المالية العامة ووقف الهدر، أو إذا كان هذان العنصران يتقاطعان من ضمن سياقٍ لأخذ لبنان إلى "اقتصاد هانوي".
وأشارت المصادر إلى أن حاكم المصرف المركزي اللبناني بات يشكل بالنسبة إلى الخارج عنوان هذا الاستقرار، وسبق أن تبلغت بيروت "بالفم الملآن" أنّه "خط أحمر" كضمانة لتسييل مقرّرات "مؤتمر سيدر" ولتنفيذ العقوبات الأمريكية".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عربية: حاكم مصرف لبنان "خط أحمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.