العراق: ملتزمون باتفاق "أوبك+" ولن نتخذ أي قرار لتعويض نقص المعروض

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وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان، بعد وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، إن "العراق يحترم اتفاق خفض الإنتاج ويلتزم به إلى أبعد من ذلك، لأنه يهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق النفطية العالمية".
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كما ذكر أن المنتجين في منظمة "أوبك" والمتحالفين معها من خارجها هم وحدهم من يتخذون قرار الزيادة أو خفض الإنتاج وفق دراسة ومراجعة معمقة لواقع الحاجة الفعلية للسوق العالمية والظروف والتحديات المحيطة بها.
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية للمراقبة سوف تعقد اجتماعها في الرياض بتاريخ 19 مايو/ أيار الجاري بمشاركة العراق لبحث أوضاع السوق والاستماع إلى تقرير اللجنة من أجل رفع التوصيات اللازمة إلى الاجتماع الوزاري، الذي يعقد في فيينا خلال شهر يونيو/ حزيران لاتخاذ القرار المناسب.
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