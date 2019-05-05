مقتل مستوطنين اثنين جراء إطلاق الصواريخ الفلسطينية على بئر السبع وعسقلان

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بـ"مصرع مستوطنين اثنين جراء صواريخ المقاومة التي ضربت بئر السبع وعسقلان".

​وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بانطلاق صفارات الإنذار في مدن قريبة من قطاع غزة، بعد سقوط قذائف على تلك المدن.

وأكدت وسائل إعلام إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على مبنى بمدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع قال إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

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وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.

وذكر بيان عن غرفة العمليات المشتركة التي تضم عدد من الفصائل، أبرزها "حماس" و"الجهاد الإسلامي": "تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح السبت، وحتى الساعة 06:00 مساء بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك ردا على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلي أوفبر جندلمان إنه "منذ الصباح أطلق إرهابيو حماس والجهاد الإسلامي نحو 200 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت بطاريات القبة الحديدية من إسقاط العشرات منها".

وألغت إسرائيل الدراسة بالمدارس الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة على خلفية الوضع المتوتر مع تبادل الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية القصف في الساعات الأخيرة.